الموساد الإسرائيلي ينفي صحة  تقرير "نيويورك تايمز" حول تشجيعه للاحتجاجات في إسرائيل

نفى الموساد الإسرائيلي، صحة المعلومات التي وردت في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، حول تشجيعه للاحتجاجات ضد إصلاح النظام القضائي، ووصفه بـ "الكاذب".

وأضاف الموساد الإسرائيلي في بيان وزعه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "المعلومات التي وردت في الصحافة الأمريكية، مساء أمس، لا أساس لها من الصحة، الموساد وقيادته لم يشجعوا، ولا يشجعون موظفي الوكالة على المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة، أو التظاهرات السياسية بشكل عام، أو أي نشاط سياسي، الموساد وقيادته، لم يتعاملا مع قضية المظاهرات وظلوا مخلصين لقيم الدولة التي وجهت الموساد منذ تأسيسه".

جاء ذلك عقب نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا، أفادت فيه، بأن الوثائق السرية التي سربت من البنتاغون، تحتوي على معلومات، تفيد بتشجيع "الموساد" الإسرائيلي لموظفيه والمواطنين الإسرائيليين، على المشاركة في الاحتجاجات ضد نظام الإصلاح القضائي، والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أنه تم تسريب دفعة جديدة من الوثائق الأمريكية السرية حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط.

The Prime Minister's Office, on behalf of the Mossad:

The report that was published overnight in the American press is mendacious and without any foundation whatsoever. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2023

The Mossad and its senior officials did not – and do not – encourage agency personnel to join the demonstrations against the government, political demonstrations or any political activity. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2023

The Mossad and its serving senior personnel have not engaged in the issue of the demonstrations at all and are dedicated to the value of service to the state that has guided the Mossad since its founding. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2023

المصدر: نوفوستي