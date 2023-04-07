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إيران تتوعد أذربيجان بتدابير مضادة

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إيران تتوعد أذربيجان بتدابير مضادة
AP
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توعدت إيران باتخاذ تدابير دبلوماسية مضادة ردا على الإجراءات "الحادة والانفعالية وغير البناءة لحكومة أذربيجان".  

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قال إننا نعتبر تصرفات حكومة جمهورية أذربيجان ضد المعلمين والدبلوماسيين الإيرانيين في باكو، "بأنها تتعارض مع مبادئ الجوار".

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وأضاف كنعاني أن إيران "مع تأكيدها على احترام مبادئ وأسس سياسة الجوار، والتنبه إلى أهداف الكيان الصهيوني الشريرة في خلق الخلافات والتوترات في العلاقات بين الدول الإسلامية، لديها تدابير دبلوماسية مضادة على جدول أعمالها".

ودعا المتحدث حكومة أذربيجان إلى "العمل بمبدأ الاحترام المتبادل والتحرك في اتجاه حسن الجوار والابتعاد عما يريده الصهاينة وأعداء المنطقة".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)

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