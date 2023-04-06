أذربيجان تطرد أربعة دبلوماسيين إيرانيين
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أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان اليوم الخميس أربعة دبلوماسيين إيرانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبتهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.
وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان لها: "في 6 أبريل، تم استدعاء السفير الإيراني لدى أذربيجان السيد عباس موسوي إلى وزارة الخارجية.. حيث أبلغ بأنه تم إعلان أربعة من موظفي السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب ممارسة أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".
وأضاف البيان أن "هؤلاء الموظفين مطالبون بمغادرة أراضي أذربيجان في غضون 48 ساعة".
يتبع..