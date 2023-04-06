نائب وزير خارجية أوكرانيا يتهم ألمانيا بإفشال اتفاقيات مينسك

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك والسفير السابق لكييف في ألمانيا، إن أحد أسباب فشل اتفاقيات مينسك هو "المصالح الأنانية" لألمانيا.

وأضاف ميلنيك: "لماذا فشلت مينسك؟ لماذا فشلت صيغة نورماندي؟ هناك العديد من الأسباب، ولكن أحد أهم الأسباب، في رأيي، هو أن ألمانيا لم تكلف نفسها عناء أن تصبح وسيطا نزيها. اختلط الأمر كثيرا بمصالحها الأنانية التي تربعت في الواجهة".

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ووفقا له، بدلا من محاولة حمل موسكو على تنفيذ اتفاقيات مينسك، قررت برلين "عدم إثارة غضب الروس".

واشتهر ميلنيك بتصريحاته القاسية والفظة. ففي ربيع عام 2022، شبه المستشار الألماني أولاف شولتس بـ "قطعة نقانق" ، وفي يونيو تعرض لانتقادات بسبب تصريحاته بتمجيد النازية، كما وبخ ميلنيك إيلون ماسك ردا على خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا التي اقترحها رجل الأعمال الأمريكي.

المصدر: نوفوستي