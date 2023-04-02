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نائب وزير أوكراني يرفض دعوات سياسيين ألمان لإحلال السلام

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نائب وزير أوكراني يرفض دعوات سياسيين ألمان لإحلال السلام
Globallookpress
نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك
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علق نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك على رسالة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى المستشار الألماني أولاف شولتس للمساهمة في تسوية النزاع في أوكرانيا من خلال الحوار.

وكتب ميلنيك على "تويتر": "مرحباً بيتر براندت وآخرين، اذهبوا إلى الجحيم".

وأضاف ميلنيك أن الأوكرانيين يرفضون مثل هذه المبادرات.

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يُشار إلى أنه في وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، إنه "من غير المهم من يمكنه التفاوض على السلام في أوكرانيا - الغرب أو الدول القريبة من روسيا."

بدوره، قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانغالي تاسماغامبيتوف إن الدول الغربية تواصل نهجها نحو المزيد من التصعيد في أوكرانيا.

المصدر: RT

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