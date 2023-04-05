عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهم قضايا السياسة الخارجية الروسية، وذلك خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد بقصر الكرملين الكبير اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام السفراء الأجانب الجدد:

بوتين: روسيا منفتحة على جميع الدول بلا استثناء

بوتين: مدخل روسيا هو المساواة ما بين الجميع ونسعى لتحقيق المصالح الوطنية ونلتزم بالقواعد الدبلوماسية.

بوتين: روسيا ستمضي في مسارها لتشكيل عالم متعدد القطبية.

بوتين: وجود 17 ممثلا دبلوماسيا يؤكد انفتاح روسيا على العالم وقدرتها على الحفاظ على علاقات متوازنة.

بوتين: نتمنى من السفير الدنماركي أن تسمح بلاده بالقيام بتحقيق دولي شفاف للوقوف على أسباب تفجير "السيل الشمالي".

بوتين: القطب الشمالي هي أحد القضايا التي نتمنى أن يتم حلها مع النرويج الذي تمر علاقتنا بها بمشكلات.

بوتين: علاقاتنا بسلطنة عمان تتطور والكثير من المشاريع يتم تنفيذها في قطاع الزراعة.

بوتين: سوريا هي صديق مقرب من روسيا، وقد ساعدناها في القضاء على الإرهاب الدولي وسنستمر في مساعدتها في التغلب على تداعيات الزلزال المدمر، وسنستمر في دعم البلاد لتسوية الأزمة السورية.

بوتين: العلاقات مع المكسيك تمتد لـ130 عاما، وتستند إلى المدخل المتوازن للمكسيك فيما يتعلق بالقضايا الدولية. نهدف إلى رفع مستوى التعاون، لا سيما وقد ارتفع مستوى التبادل التجاري إلى 4 مليارات دولار.

بوتين: علاقة روسيا بالولايات المتحدة تعيش أزمة عميقة.

بوتين مخاطبا السفيرة الأمريكية الجديدة: أعرف أنكم قد لا تتفقون مع رأيي، ولكن استخدام الولايات المتحدة للثورات الملونة ودعم الانقلاب في كييف عام 2014 هو السبب فيما يحدث اليوم، والسبب في تدهور العلاقات الروسية الأمريكية.

بوتين: هناك العديد من المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات مع جمهورية العراق، والعلاقات التجارية بين البلدين تتطور بنحو مستدام، فيما تتنوع البضائع التي يتم تبادلها بين البلدين، ونحن ضد أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

بوتين: نعد لقمة إفريقيا في بطرسبورغ على نحو جاد، وسنكون سعداء لرؤية جميع رؤساء الدول الإفريقية وكذلك المنظمات الإقليمية في القمة.

بوتين: بصرف النظر عما يدور في العالم، أود أن أتمنى لكم التوفيق في مهمتكم، وأن يكون عملكم في روسيا مثمرا.

المصدر: RT