بوتين يشيد بمستوى العلاقات مع سلطنة عمان

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العلاقات بين بلاده وسلطنة عمان تتطور في مختلف المجالات، وأنه يتم تنفيذ الكثير من المشاريع في قطاع الزراعة.

وأضاف بوتين، أن الإدارات والهياكل التجارية ذات الصلة في كل من روسيا وسلطنة عمان تهدف إلى تكثيف العمل، لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وتابع قائلا: "العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل مطرد، وخلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، ناقشنا القضايا الملحة في أسس التعاون الروسي العماني المخطط بالتفصيل".

وأكد الرئيس بوتين، أن الشركات والوكالات الروسية التجارية المتخصصة، تعمل على تكثيف أعمالها، بهدف توسيع التجارة الثنائية، وروابط الاستثمارات بين روسيا وسلطنة عمان.

المصدر: نوفوستي