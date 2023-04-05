زيلينسكي يحصل على "النسر الأبيض" في وارسو (فيديو)

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى وارسو، اليوم الأربعاء، والتقى بالرئيس البولندي أندريه دودا.

وخلال استقباله منح الرئيس البولندي لزيلينسكي وسام "النسر الأبيض" الذي يعتبر الوسام الأعلى في البلاد.

وتعتبر هذه أول زيارة رسمية يقوم بها زيلينسكي لبولندا، كذلك أول رحلة له يتم الإعلان عنها مسبقا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في فبراير العام الماضي.

وفي وقت سابق تحدثت التقارير الإعلامية أنه من المنتظر أن يلتقي زيلينسكي خلال زياراته لوارسو، بكل من الرئيس البولندي، وكذلك رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي، واللاجئين الأوكرانيين.

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني إلى بولندا، وهي نقطة لوجستية رئيسية لتقديم المساعدة العسكرية من الدول الغربية إلى كييف، وسط تزايد الحديث عن استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد.

المصدر: وكالات