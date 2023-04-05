خبيرعسكري بولندي يكشف سبب سفر زيلينسكي إلى وارسو

قال الخبير العسكري، الجنرال فالديمار سكريبتشاك، القائد السابق للقوات البرية البولندية، إن فلادديمير زيلينسكي يتجه إلى وارسو للتحضير للمفاوضات مع روسيا.

وأضاف سكريبتشاك: "لقد تشكل مأزق استراتيجي في الأزمة الأوكرانية، وكل شيء يشير إلى اقتراب اللحظة التي يجب فيها إنهاء الصراع بالوسائل السياسية، لذلك، في المستقبل القريب، يجب أن نتوقع محاولة للتوصل إلى حل وسط بين موسكو وكييف".

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وتابع" "من المهم، من وجهة نظر زيلينسكي، أن هذه ليست زيارة سرية إلى وارسو ليلا، بل زيارة رسمية من قبل رئيس أوكرانيا لرئيس بولندا. أعتقد أن زيلينسكي يحتاج إلى البدء في خلق جو من الدعم السياسي من حوله. المساعدة، والآن، عندما تقترب نهاية الصراع، في رأيي، فإن الدعم السياسي هو بالضبط ما يحتاج إليه".

ولفت إلى أن قلق الغرب المتزايد من الصراع في أوكرانيا سيسهم أيضا في تسوية الوضع.

وكان مارسين برزيداتش، رئيس مكتب السياسة الدولية في مكتب رئيس بولندا، قد صرح في وقت سابق، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم التوجه إلى بولندا في زيارة رسمية يوم 5 أبريل.

المصدر: نوفوستي