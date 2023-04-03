بولندا تعلن عن زيارة مرتقبة لزيلينسكي

قال مارسين برزيداتش، رئيس مكتب السياسة الدولية في مكتب رئيس بولندا، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم الوصول إلى بولندا في زيارة رسمية يوم 5 أبريل.

وأضاف برزيداتش في تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية، "يوم الأربعاء، 5 أبريل، في غضون 3 أيام، نتوقع زيارة رسمية من رئيس أوكرانيا إلى بولندا".

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ولفت إلى أن الزيارة ستتم بناء على دعوة من رئيس بولندا، أندريه دودا.

يشار إلى أنه في 21 ديسمبر الجاري، كان زيلينسكي، قد توجه إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: نوفوستي