زلزال بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر في بنما

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية برصدها زلزالا بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر قرب السواحل الجنوبية لبنما يوم الثلاثاء.

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 94 كلم إلى الجنوب من مدينة دافيد البالغ عدد سكانها نحو 83 ألف شخص.

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وكانت البؤرة بعمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال.

كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة.

المصدر: تاس