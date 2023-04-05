 
مباشر
عاجل
ترامب: الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم" وبايدن "سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة"

زلزال بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر في بنما

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر في بنما
Legion-Media Cavan Images
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2cn

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية برصدها زلزالا بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر قرب السواحل الجنوبية لبنما يوم الثلاثاء.

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 94 كلم إلى الجنوب من مدينة دافيد البالغ عدد سكانها نحو 83 ألف شخص.

إقرأ المزيد
زلزال قوي يضرب في أقصى الشرق الروسي (صور+فيديو)
زلزال قوي يضرب في أقصى الشرق الروسي (صور+فيديو)

وكانت البؤرة بعمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال.

كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا