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زلزال قوي يضرب في أقصى الشرق الروسي (صور+فيديو)

أخبار روسيا

زلزال قوي يضرب في أقصى الشرق الروسي (صور+فيديو)
Sputnik
صورة من الأرشيف
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شهد إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي زلزالا، بلغت قوته 6.9 درجات، وفقا لبيانات المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الجيوفيزيائي أنه تم الإبلاغ عن زلزال بقوة 5.7 درجات، في حين أن كثافة الهزات الأرضية في العاصمة الإدارية بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، كانت 6 نقاط.

وبحسب بيانات المكتب فإن مركز الزلزال يبعد 48 كيلومترا عن العاصمة الإدارية وعلى عمق 99.5 كيلومترات.

هذا ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، فيما أفاد شهود عيان أن الهزة الأرضية تسببت في اهتزاز الجدران والنوافذ، كما أظهرت صور تساقط الأثاث والمواد الغذائية في المحلات التجارية.

وشهدت كامتشاتكا في الأسابيع الأخيرة عددا من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 4 و6 درجات.

زلزال قوي يضرب في أقصى الشرق الروسي (صور+فيديو)
زلزال قوي يضرب في أقصى الشرق الروسي (صور+فيديو)
زلزال قوي يضرب في أقصى الشرق الروسي (صور+فيديو)

المصدر: نوفوستي

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