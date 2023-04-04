المرشد الإيراني علي خامنئي: أعطيناها 20ـ 25 سنة.. لكن إسرائيل تستعجل أمر زوالها

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل "على عجلة من أجل زوالها".

وخلال استقباله جمع من كبار مسؤولي إيران بما يشمل رؤساء السلطات الثلاث في طهران، أوضح علي خامنئي قائلا: "المسؤولون الصهاينة أنفسهم يحذرون على نحو متواصل ومتتال من أن انهيار الكيان وشيك".

وأضاف خامنئي: "نحن قلنا إنكم لن تشهدوا السنوات العشرين أو الخمس والعشرين المقبلة، لكنهم استعجلوا ويريدون الزوال أسرع".

وعلى الصعيد الوطني، قال خامنئي: "يتعين على المؤسسات والقطاعات المختلفة في إيران، أن تضع نصب أولوياتها شعار العام الجديد، وتسخر جل طاقاتها وعزمها طوال العام من أجل تطبيقه".

وأردف المرشد الإيراني: "إن تحديد الشعارات الاقتصادية سنويا، لا يعني تجاهل القضايا الثقافية والاجتماعية في البلاد، بل هو بهدف معالجة اثار الثغرات الاقتصادية السائدة على ثقافة المجتمع"، مؤكدا أن "إشراك المواطنين من ضرورات تحقيق شعار كبح التضخم ونمو الإنتاج، وأن تحقيق المساهمة العملانية للشعب يضمن نمو الانتاج في البلاد.

المصدر: "مهر"