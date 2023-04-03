ممثل خامنئي يتوعد "إسرائيل": جريمة قتل المستشارين العسكريين في سوريا لن تمر دون رد

أكد محمد رضا تويسركاني، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن "جريمة إسرائيل بقتل مستشارين في الحرس الثوري بسوريا لن تمر دون عقاب".

وفي جلسة قرآنية بمقر القوة الجوفضائية للحرس الثوري، قال تويسركاني إن "استشهاد هذين الشهيدين المدافعين عن مراقد آل البيت سيكون مقدمة لانتصارات كبيرة في هذا العام، لكن هذه الجريمة لن تمر دون رد".

وأضاف: "إن هذه القوة وبفضل جهود الشهداء أمثال الشهيد طهراني مقدم والشهيد كاظمي وبسالة كوادرها الولائية وقيادة العميد حاجي زادة قد تحولت إلى أحد مكامن قوة واقتدار الثورة الإسلامية في عالمنا اليوم".

وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل المستشار العسكري "مقداد مهقاني جعفر أبادي" بسوريا متأثرا بإصابته بالاعتداء الإسرائيلي على دمشق قبل يومين.

وأفاد بيان العلاقات العامة بالحرس الثوري يوم الأحد، "بوفاة النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي متأثرا بجروحه إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق فجر يوم الجمعة".

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت يوم الجمعة، في بيان "استشهاد أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري ميلاد حيدري، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني فجر الجمعة على محيط دمشق".

وأدان بيان العلاقات العامة، "صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة"، وأكد ان "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة".

المصدر: "فارس"