كبير حاخامات إسرائيل يمنع حمل قرابين حيوانية الى المسجد الأقصى في عيد الفصح

أعلن كبير حاخامات إسرائيل اليوم الثلاثاء حظر حمل القرابين الحيوانية في عيد الفصح اليهودي للتضحية بها عند المسجد الإقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وجاء ذلك في بيان صدر عن مؤسسة تراث حائط البراق "في أعقاب ورود أنباء عن نية يهود متطرفين إحضار قرابين عيد الفصح إلى المسجد الأقصى".

وأضاف البيان: "بتوجيه من الحاخام شموئيل رابينوفيتش حاخام حائط المبكى (التسمية الإسرائيلية لحائط البراق) والأماكن المقدسة، سنعمل على منع جلب الحيوانات إلى منطقة وساحة باب المغاربة" المؤدي إلى حائط البراق والمسجد الاقصى.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي الأربعاء المقبل، ويتم عادة التضحية بالأغنام والماعز عشية العيد، حيث أنه في السنوات السابقة، حاول نشطاء يهود تهريب الحيوانات إلى المسجد.

ودعت جماعة أمناء جبل الهيكل وهي جماعة يهودية متطرفة إلى "حمل القرابين والتضحية بها" في المسجد الاقصى، و"من ينجح بهذه المهمة المقدسة يربح 20 ألف شيكل"، أي 5570 دولارا أمريكيا.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الشرطة أنها "القت القبض على مسؤول الجماعة كإجراء وقائي".

كما أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء توقيف شخصين متحدرين من جنوب إسرائيل ووسطها، على مقربة من مجمع الأقصى بحوزتهما ماعز.

ونشر الحاخام الإسرائيلي لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف اليوم الثلاثاء مذكرة تمنع المصلين من زيارة الاقصى لأنه "انتهاك صارخ للقانون اليهودي".

جدير بالذكر أن عيد الفصح اليهودي يتزامن هذا العام مع شهر رمضان الذي يجتذب حشودا غفيرة للصلاة في المسجد الأقصى.

من جهتها، شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الاثنين على أن "تخطيط المستوطنين الصهاينة لذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى يصب الزيت على النار ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعياتها".

المصدر: "فرانس برس"