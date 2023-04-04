تتارسكي ممازحا قاتلته: "أدخلوها!.. حتى لو كانت هناك قنبلة فسوف نتعامل معها" (فيديو)

كشف موظف الأمن بمقهى "ستريت بار" الذي وقع فيه التفجير الإرهابي بمدينة بطرسبورغ عن الطريقة التي تم إدخال التمثال النصفي الذي كانت به العبوة الناسفة.

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جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته RT بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" جاء فيه أن الأمن حاول منع دخول التمثال إلى داخل المقهى، فيما أبلغت عن ذلك الفتاة، داريا تريبوفا، عندما دخلت القاعة، وقالت للمراسل العسكري فلادلين تاتارسكي إنها من أكاديمية الفنون، وأنها صنعت تلك المنحوتة مع صديقتها وأرادت تسليمها إليه إلا أن الأمن منعها من ذلك، خوفا من أن تكون بداخلها قنبلة، وتضاحك الجميع، حينها قال تاتارسكي: "أدخلوها، حتى لو كانت هناك قنبلة، فسوف نتعامل معها".

وقد توفي نتيجة فلادلين تاتارسكي، وأصيب 40 شخصا جراء هذا الهجوم الإرهابي، فيما تم القبض على داريا تريبوفا، وهي تخضع الآن للتحقيق في القضية الجنائية.

المصدر: RT