داريا تريبوفا المشتبه بها في تنفيذ العملية الإرهابية بمقهى بطرسبورغ.. من هي؟

أفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم، الاثنين 3 أبريل، بأن داريا تريبوفا قد تم اعتقالها للاشتباه في تورطها في انفجار بمقهى بمدينة بطرسبورغ قتل فيه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وقد أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية أن أجهزة الأمن الأوكرانية الخاصة متورطة في التخطيط لهذا العمل الإرهابي، وأنها استخدمت في تنفيذه أعضاء في صندوق مكافحة الفساد المحظور في روسيا، والذي كان يديره المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

وإليكم ما نعرفه حتى الآن عن داريا تريبوفا:

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ولدت تريبوفا في 16 فبراير 1997 في مدينة بطرسبورغ، وأثناء دراستها الطب في جامعة بطرسبورغ كثيرا ما انتقدت زملاءها الطلاب لسماعهم أغاني لمطرب بوتين المفضل ليسوفسكي.

ووفقا لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" فقد توفي والد داريا عندما كانت في الصفوف الأخيرة من المدرسة الثانوية، ودخلت والدتها في علاقة جديدة، وهي الآن في إجازة أمومة. وقد ذكرت وسائل الإعلام أنه على الرغم من المشكلات الأسرية إلا أن داريا تريبوفا نجحت في امتحانات الثانوية العامة بدرجات مرتفعة، حتى أنها حصلت على 100 درجة من أصل 100 في اللغة الروسية.

أثناء دراستها في الجامعة، كانت تعمل بدوام جزئي في عيادة للأسنان، ثم عملت كمصممة مستقلة، وأصبحت مديرة لمتجر يبيع المقتنيات القديمة. ووفقا لمعارفها، فقد واظبت على حضور اجتماعات للمعارضة، وكانت تصف نفسها بأنها نسوية، ونباتية. بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، انتقلت داريا إلى موسكو، حيث استأجرت شقة هناك.

داريا متزوجة من دميتري ريلوف، الذي ينتمي، وفقا لتقارير إعلامية، إلى الحزب التحرري "الليبرتاري"، وتصف بعض قنوات "تليغرام" هذا الزواج بأنه صوري، إلا أن الزوجين حضرا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة عددا من الاحتجاجات والإجراءات المناهضة للعملية العسكرية، وتم احتجازهما في مظاهرة في شارع نيفسكي ببطرسبورغ 24 فبراير 2022، وقضت المحكمة باعتقال إداري لداريا لمدة 10 أيام.

بعد بدء التعبئة الجزئية، غادر دميتري ريلوف روسيا، ويفترض أنه يعيش في جورجيا، ووفقا لعدد من التقارير الإعلامية، فقد عاشت داريا تريبوفا أيضا في جورجيا لمدة 6 أشهر، لكنها أجبرت على العودة إلى روسيا بسبب الضائقة المالية.

في أكتوبر 2022، نشرت تغريدة بأنها "تفكر في الانتحار من 20-150 مرة في اليوم"، وفي نوفمبر من نفس العام، تم حذف صفحة داريا تريبوفا من على مواقع التواصل الاجتماعي.

منذ 9 مارس، حصلت داريا تريبوفا على سجل تجاري لممارسة الأعمال الفردية في مجال "تجارة التجزئة عن طريق البريد عبر شبكة الإنترنت للمعلومات والاتصالات"، ووفقا للأصدقاء، فقد نما الوضع المالي لداريا تريبوفا بشكل ملحوظ، حيث كانت تبيع بعض الملابس والإكسسوارات.

المصدر: RT + كوميرسانت