اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة ضالعة في الهجوم الإرهابي ببطرسبورغ

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن تورط أجهزة الأمن الأوكرانية الخاصة في العملية الإرهابية وسط مدينة بطرسبورغ يوم أمس.

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جاء ذلك فيما أعلنه بيان اللجنة، حيث تابعت أن من قاموا بالعملية كانوا ينفذون مخططات الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة، وأشارت اللجنة كذلك إلى أن تلك الأجهزة استخدمت في عمليتها الإرهابية موظفين في صندوق مكافحة الفساد المحظور في روسيا والذي كان يديره المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومن بين هؤلاء المحتجزة داريا تريبوفا.

وكان انفجار قد وقع يوم أمس، الأحد 2 أبريل، في مقهى "ستريت بار" الكائن في مبنى رقم 25 بشارع كورنيش الجامعة (أونيفيرسيتيتسكايا نابيريجنايا) وسط مدينة بطرسبرغ، أسفر عن مقتل المراسل العسكري مكسيم فومين الشهير بـ فلادلين تاتارسكي، فيما أظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى وبحوزتها العلبة التي قدمتها لتاتارسكي كإحدى متابعيه، وتحوي تمثالا قيل إنه محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا، أدت لمقتله وإصابة 32 آخرين، 10 منهم بحالة خطيرة.

وأعلن مصدر في وزارة الداخلية صباح اليوم عن إلقاء القبض على المشتبه بها وتدعى داريا تريبوفا، وذكرت وسائل إعلام أن المشتبه بها في مقتل تاتارسكي قد تم اعتقالها في السابق مرتين في مسيرات معارضة في بطرسبرغ، كما لفتت مصادر باعتقال زوجها عدد من المرات في السابق، وتجري السلطات الآن عمليات البحث عنه، حيث يشتبه بضلوعه في تنسيق العملية الإرهابية.

المصدر: نوفوستي