مدفيديف تعليقا على العملية الإرهابية: يجب إبلاغ الجهات الأمنية عن تلقي أي أموال من أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن المواطنين الروس الذين يتلقون أموالا من أوكرانيا يجب أن يقدموا تقارير إلى الجهات الأمنية الخاصة.

جاء ذلك فيما نقله أوليغ أوسيبوف مساعد مدفيديف لوكالة "نوفوستي" الروسية، تعليقا على العمل الإرهابي في بطرسبرغ والذي أودى بحياة المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي (مكسيم فومين)، حيث قال نائب رئيس مجلس الأمن: "لقد حان الوقت لإدراك الأشياء الواضحة للغاية. فإذا قال لك أحدهم إنه يتلقى أموالا أو عملا من مصادر أوكرانية، فإن الاحتمال الأكبر أن يكون هذا الشخص قد شرع في طريق الخيانة. وقد ارتكب بالفعل جريمة جنائية" مؤكدا على ضرورة أن يتجه المواطنون الروس الذين يتلقون أموالا من أوكرانيا إلى الجهات الأمنية لتقديم تقارير بشأن هذه التمويلات. وترحّم دميتري مدفيديف على القتيل فلادلين تاتارسكي، وتمنى الشفاء العاجل لجميع ضحايا العمل الإرهابي.

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وكان انفجار قد وقع يوم أمس الأحد في مقهى "ستريت بار" الكائن في مبنى رقم 25 بشارع كورنيش الجامعة (أونيفيرسيتيتسكايا نابيريجنايا) وسط مدينة بطرسبرغ، أسفر عن مقتل المراسل العسكري مكسيم فومين الشهير بـ فلادلين تاتارسكي، فيما أظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى وبحوزتها العلبة التي قدمتها لتاتارسكي كإحدى متابعيه، وتحوي تمثالا قيل إنه محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا، أدت لمقتله وإصابة 30 آخرين، 10 منهم بحالة خطيرة.

وأعلن مصدر في وزارة الداخلية صباح اليوم عن إلقاء القبض على المشتبه بها وتدعى داريا تريبوفا، وذكرت وسائل إعلام أن المشتبه بها في مقتل تاتارسكي قد تم اعتقالها في السابق مرتين في مسيرات معارضة في بطرسبرغ، كما لفتت مصادر باعتقال زوجها عدد من المرات في السابق، وتجري السلطات الآن عمليات البحث عنه، حيث يشتبه بضلوعه في تنسيق العملية الإرهابية.

المصدر: نوفوستي