أفادت وزارة الصحة الروسية بأنه بعد الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورغ، تقدم 40 شخصا طلبا لمساعدة طبية، من بينهم ثلاثة قاصرين، ولا يزال 25 شخصا في المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة في بيان "وفقا للبيانات، نتيجة الحادث في مقهى في سان بطرسبورغ، التمس 40 شخصا منا المساعدة الطبية، بينهم ثلاثة قاصرين".

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وقالت الخدمة الصحفية إن 25 ضحية من ضحايا الانفجار ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات في المدينة، خمسة منهم في حالة خطيرة.

وكان انفجار قد وقع يوم الأحد 2 أبريل، في مقهى "ستريت بار" الكائن في مبنى رقم 25 بشارع كورنيش الجامعة (أونيفيرسيتيتسكايا نابيريجنايا) وسط مدينة بطرسبرغ، أسفر عن مقتل المراسل العسكري مكسيم فومين الشهير بـ فلادلين تاتارسكي، فيما أظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى وبحوزتها العلبة التي قدمتها لتاتارسكي كإحدى متابعيه، وتحوي تمثالا قيل إنه محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا، أدت لمقتله وإصابة 32 آخرين، 10 منهم بحالة خطيرة.

وتم اعتقال المشتبه بها داريا تريبوفا البالغة من العمر 26 عاما والتي أقرت بجريمتها.

من جهتها ذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن قتل تتارسكي كان مخططا له من قبل الخدمات الخاصة لأوكرانيا بمشاركة عملاء من مؤيدي أليكسي نافالني.

المصدر: نوفوستي