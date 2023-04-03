أوربان يدعم ترامب قبل المحاكمة

أعرب رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، عن دعمه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل مثوله أمام المحكمة.

وكتب أوربان في تغريدة له على "تويتر": "استمر في القتال يا سيادة الرئيس! نحن معك دونالد ترامب".

ونشر أوربان صورة مع ترامب، التقطت في أغسطس 2022 في منزل الرئيس السابق ببيدمينستر، ولاية نيو جيرسي، قبل خطاب أوربان في افتتاح مؤتمر العمل السياسي المحافظ في دالاس بدعوة من ترامب.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن سلطات نيويورك ستمنع حركة المرور في الشوارع المجاورة للمحكمة، حيث من المتوقع توجيه اتهامات ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وسبق أن حث ترامب أنصاره على الاحتجاج إذا وجهت إليه تهم.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، من المقرر مثول ترامب أمام المحكمة في 4 أبريل الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي (21:15 بتوقيت موسكو).

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي