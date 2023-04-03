وفود روسيا وإيران وسوريا وتركيا تعقد مشاورات في موسكو (صور)

ذكر مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن سلسلة من المشاورات تجري حاليا في موسكو استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

وقال المصدر إن "سلسلة من المشاورات تجرى في موسكو حاليا استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا" دون أي تفاصيل إضافية.

كما تم عقد اجتماع بين وفد روسي في الخارجية الروسية مع الوفد السوري اليوم، تحضيرا للاجتماع الرباعي غدا.

وأكد أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ضرورة إنهاء الوجود التركي "غير الشرعي" على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

بدوره جدد بوغدانوف موقف بلاده باستمرار العمل لضمان احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وفي سياق متصل، التقى سوسان في موسكو قبل ظهر اليوم علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، ودار الحديث خلال اللقاء حول الجوانب المتعلقة بالاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، في ضوء التنسيق المشترك بين الجانبين.

وكانت وجهات النظر متطابقة حول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وإنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وفق ما ذكرته وكالة "سانا".

وكان الاجتماع قد تم تأجيله من منتصف الشهر الجاري، فيما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق عن اهتمام بلاده بتحسين علاقات سوريا مع جيرانها، لا سيما مع تركيا، مما سينعكس على السلم والاستقرار في المنطقة.

وكانت روسيا قد استضافت، ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما. حيث اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وانحازت تركيا، التي كانت قبل الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الجانبين تحدثا في الآونة الأخيرة، ونقلت بعض وسائل الإعلام وجود أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التطبيع التدريجي للعلاقات بين البلدين.

المصدر: نوفوستي، سانا