الدفاع الروسية: مقتل 465 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي تصل إلى 465 جنديا ومرتزقا، علاوة على تدمير مستودعي ذخيرة في محور كراسنوليمان.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الاثنين 3 أبريل، حيث تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين وسيارتين ومدفع هاوتزر D-30.

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في اتجاه كراسنوليمان أصابت طلعات الطائرات الهجومية ونيران المدفعية وكذلك العمليات النشطة لمجموعة "المركز" ألحقت خسائر تصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين وشاحنة بيك أب ومدفع هاوتزر D-30.

في اتجاه دونيتسك ألحقت العمليات النشطة لوحدات ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب" إجمالي خسائر 285 جندي أوكراني ومرتزقة، وتدمير دبابة واحدة، و3 مركبات قتال مشاة، ومدرعتين لنقل الجنود ومدرعة قتالية و8 سيارات، وشاحنتين صغيرتين، وراجمة صواريخ "غراد"، و4 مدافع هاوتزر D-30، ومستودعين للذخيرة.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر تقدر بـ 45 جندي وتدمير شاحنتين بيك أب، ومدفع هاوتزر D-30 ووحدة مدفعية ذاتية الدفع بولندية الصنع من طراز Krab.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين وتدمير سيارتين ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 79 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 98 مقاطعة.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"سميرتش"، ودمرت 7 طائرات مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

405 طائرة

228 مروحية

3648 طائرة بدون طيار

415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8521 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1078 راجمة صواريخ متعددة

4494 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

9287 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT