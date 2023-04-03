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الأمين العام لـ"الناتو": فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء

أخبار العالم

الأمين العام لـ
AFP
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أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن فنلندا ستنضم رسميا إلى الحلف يوم غد الثلاثاء.

وقال إن "فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارا من غد الثلاثاء وستشارك في كافة اجتماعاته"، معلنا أن "فنلندا ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعددا كبيرا من قوات الاحتياط".

وأشار إلى أن "حدودنا البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف"، مضيفا: " لم نر حتى الآن أي تغيير في تموضع روسيا نوويا ونراقب الوضع بحذر".

يتبع..

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