ستولتنبرغ: عضوية فنلندا في "الناتو" أسرع عملية انضمام في تاريخ الحلف الحديث

صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأنه يتوقع أن تنضم فنلندا إلى الحلف في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد قرار البرلمان التركي بالمصادقة على بروتوكول عضويتها.

وكانت تركيا أحدث دولة من بين دول الحلف الثلاثين التي صادق برلمانها على عضوية فنلندا في "الناتو"، حيث جرت عملية التصويت ليلة أمس الخميس.

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وتابع ستولتنبرغ في رسالة بالفيديو أن "فنلندا ستنضم رسميا إلى الحلف في غضون الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن عملية التصديق على عضوية فنلندا في "الناتو" قد اكتملت في وقت قياسي، حيث أضاف: "لقد اتخذ الحلفاء قرارهم التاريخي العام الماضي بدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى تحالفنا. ومنذ ذلك الحين، شهدنا أسرع عملية تصديق في تاريخ (الناتو) الحديث".

وأعرب الأمين العام للحلف عن أمله في اكتمال عضوية السويد إلى التحالف في أقرب وقت ممكن.

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا طلبا للعضوية في حلف "الناتو" على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا، مايو الماضي، وحتى بداية عام 2023، كانت 28 دولة قد وافقت على انضمام كلا الطلبين، باستثناء هنغاريا وتركيا، اللتان أعربتا عن رغبتهما في النظر إلى الطلب السويدي والفنلندي على نحو منفصل.

المصدر: نوفوستي