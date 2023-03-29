فنلندا ترجّح قبول عضويتها رسميا في "الناتو" خلال أيام

أعلن الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، أن تركيا ستصادق على طلب هلسنكي الانضمام إلى حلف "الناتو" هذا الأسبوع.

وقال نينيستو في مقابلة مع الإذاعة السويدية: "أنا متأكد من أنهم سينتقلون إلى الأمام. ربما هذا الأسبوع".

وصادق البرلمان الهنغاري الاثنين الفائت، على انضمام فنلندا إلى الحلف وبقي تركيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قرار فنلندا الانضمام لحلف "الناتو" غير متزن وستكون له نتائح عكسية، على الوضع الأمني والعسكري والسياسي في المنطقة.

المصدر: تاس