الدفاع التركية: أوروبا تسلمت 40٪ وإفريقيا 12٪ من الحبوب بموجب "صفقة الحبوب"

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أوروبا استقبلت 40٪، والدول الإفريقية 12٪ من الحبوب تم نقلها عبر "ممر الحبوب" بموجب صفقة الحبوب.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "بعد تمديد ممر الحبوب اعتبارا من 19 مارس تم نقل مليون 215 ألفا و354 طنا من الحبوب عبره بواسطة 31 سفينة. وبذلك تكون كمية الحبوب التي مرت عبر ممر الحبوب الذي أمنته تركيا من أجل القضاء على مخاطر أزمة الغذاء بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا تجاوزت 25 مليون طن، بلغ عدد السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية 851 حتى يوم أمس.. 40٪ من الحبوب التي مرت عبر الممر كانت إلى أوروبا و30٪ إلى آسيا و13٪ إلى تركيا و12٪ إلى إفريقيا و 5٪ إلى الشرق الأوسط".

يذكر أنه بتاريخ 22 يوليو 2022 شهدت اسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

المصدر: نوفوستي