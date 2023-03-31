ستولتنبرغ يرحب بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا للناتو

رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بقرار البرلمان التركي المصادقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.

وكتب ستولتنبرغ على "تويتر"، يوم الخميس: "أرحب بتصويت مجلس الأمة التركي الكبير الذي يختتم عملية المصادقة على انضمام فنلندا".

وأشار الأمين العام إلى أن انضمام فنلندا سيجعل الحلف "أقوى وأكثر أمنا".

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وكانت تركيا آخر دولة من أعضاء الناتو التي صادقت على انضمام فنلندا للحلف. وطرحت تركيا عددا من الشروط لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، اللتين قدمتا الطلبين الرسميين في مايو 2022، بما في ذلك تسليم بعض المطلوبين المتهمين "بالإرهاب" في تركيا.

ولا يزال انضمام السويد إلى الناتو عالقا، حيث لم يصادق البرلمان التركي على البروتوكول بهذا الصدد إثر التوترات بين أنقرة وستوكهولم، بما فيها تلك المتعلقة بحادث حرق نسخة من القرآن على يد سياسي يميني متطرف دنماركي في السويد.

المصدر: تاس