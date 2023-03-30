الجمعية العامة للبرلمان التركي تصادق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى "الناتو"

صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على البروتوكول الخاص بعضوية فنلندا في حلف "الناتو" مساء اليوم الجمعة، في اجتماع الهيئة العامة للبرلمان.

وأعلن نائب رئيس البرلمان حيدر أكار نتائج التصويت على النحو التالي: "من أجل التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو - 276 صوتا، تم قبول الاقتراح، مبروك لفنلندا ومواطنيها".

وصوّت البرلمان الهنغاري يوم الإثنين، للتصديق على عضوية فنلندا في حلف "الناتو"، وكانت تركيا آخر من يصوت على عضوية هلسنكي، بذلك تصبح جميع الدول الثلاثين في الحلف قد صادقت على انضمام فنلندا.

بينما يبقى ملف طلب انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، معلقا في البرلمانين التركي والهنغاري.

ومن جانبها، تقول أنقرة إن السويد لم تفِ بالتزاماتها في التفاهمات التي تم التوصل إليها في مدريد صيف العام الماضي 2022، وأبرزها ما يتعلق بتسليم الأشخاص الذين تصنفهم تركيا كعناصر منظمات إرهابية مطالبة بتسليمهم إلى أنقرة، مشيرة إلى أن الخطوات السويدية المتخذة حتى الآن "غير كافية".

وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في مايو من العام الماضي، بطلبات إلى الأمين العام لحلف "الناتو" للانضمام إلى الحلف.

وفي البداية، منعت تركيا عملية النظر في هذه الطلبات، ولكن في 29 يونيو2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة.

وفي 23 مارس، نظرت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان التركي في التصديق على بروتوكول عضوية فنلندا في الحلف، واعتمدته، ثم عرضته على البرلمان للنظر فيه.

المصدر: نوفوستي + RT