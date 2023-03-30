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دراسة: 4% من الأمريكيين فقط يعتبرون النزاع الأوكراني أكثر قضية حيوية بالنسبة لبلادهم

أخبار العالم

دراسة: 4% من الأمريكيين فقط يعتبرون النزاع الأوكراني أكثر قضية حيوية بالنسبة لبلادهم
AP
أوكرانيا
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تدل نتائج استطلاع للرأي العام أجرته جامعة كوينيبياك على أن 4% من الأمريكيين فقط يعتبرون النزاع الأوكراني أكثر قضية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة.

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وأشارت نتائج الاستطلاع التي تم نشرها في موقع الجامعة إلى أنه طلب من المشاركين في البحث الإجابة على السؤال عما يعتبرونه "أكثر قضية حيوية  تواجهها البلاد اليوم": النزاع في أوكرانيا أو جائحة فيروس كورونا أو التضخم أو تغير المناخ أو الرعاية الصحية أو عدم المساواة العرقية أو الهجرة أو القانون الانتخابي أو الإجهاض أو العنف باستخدام السلاح أو مستوى الجريمة.

ووفقا لنتائج البحث أشار 4% من الأمريكيين فقط إلى أنهم يعتبرون الأزمة الأوكرانية أكثر قضية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة، في حين وصف أكبر عدد من المشاركين في الاستطلاع (30%) التضخم بأنه القضية الأكثر حيوية في المرحلة الجارية، ويليه العنف باستخدام الأسلحة (10% من الأمريكيين) والهجرة (11%).  

المصدر: نوفوستي

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