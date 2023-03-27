صحيفة: الاستراتيجية الأمريكية تجاه روسيا في أوكرانيا أصبحت أكثر شدة

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه روسيا والنزاع في أوكرانيا أصبحت "أكثر شدة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع لم تذكر اسمه، قوله إن "الغزو الروسي لأوكرانيا كان فشلا استراتيجيا، لكننا نتعامل مع دولة نووية، وعلينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار".

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وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم مما وصفته بـ "التهديدات النووية" من قبل روسيا، أصبح استراتيجية الإدارة الأمريكية "أكثر شدة".

وحسب قول المسؤول، فإن واشنطن تسعى إلى "انتصار أوكرانيا واستعادتها لكافة أراضيها التي فقدتها"، على الرغم من أن روسيا "لا تعتزم إعادة تلك الأراضي في القريب العاجل".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة والناتو لأوكرانيا الآن أصبحت أكثر قوة، وهي متطورة أكثر من تلك التي تم توريدها قبل 13 شهرا، عندما بدأت روسيا بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "تايمز"