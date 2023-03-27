باتروشيف: كل المحاولات لسحق روسيا بلا جدوى والغرب لا يريد التعلم من دروس الماضي

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن كل المحاولات لسحق روسيا بلا جدوى والغرب لا يريد التعلم من دروس الماضي.

وقال باتروشيف: "دعونا نتذكر كيف قام نفس الأنغلو ساكسون بإطعام النازيين في ثلاثينيات القرن الماضي، على أمل توجيههم ضد الاتحاد السوفيتي. وجنى أرباحا مالية وجيوسياسية من نتائج الحرب العالمية الثانية. اليوم تنغمس واشنطن ولندن مرة أخرى في النازية والفاشية. وباستخدام أوكرانيا، فهم لا يمانعون من إثارة صراع شامل أوروبي أو حتى عالمي، معتقدين أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب".

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وتابع: "تحت رايات البولنديين والسويديين، ثم مع نسور نابليون، تحت العلم البريطاني أو تحت الصليب المعقوف النازي. النتيجة واحدة وهي أن كل المحاولات لسحق روسيا بلا جدوى. وبعدم رغبة في التعلم من دروس الماضي".

وأضاف: "واشنطن ليست سعيدة بالاستقرار في آسيا الذي تطور نتيجة الحرب العالمية الثانية وحركات التحرير. استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ هي محاولة لإنشاء حلف شمال الأطلسي آسيوي. وسيصبح التحالف الجديد كتلة عدوانية أخرى موجهة ضد الصين وروسيا".

المصدر: نوفوستي