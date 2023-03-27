باتروشيف: الناتو حول أوكرانيا إلى معسكر كبير بهدف دحر روسيا وتقطيع أوصالها

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بأن الناتو حول أوكرانيا إلى معسكر حربي كبير من أجل تحقيق هدفه الرئيسي وهو إلحاق هزيمة بروسيا في ساحة المعركة ثم تمزيقها إربا إربا.

وقال باتروشيف في حوار مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نشر اليوم الاثنين: "في الواقع، تعتبر دول الناتو طرفا في النزاع. لقد جعلوا أوكرانيا معسكرا حربيا كبيرا. لقد أمدوا الجيش الأوكراني بالأسلحة والذخيرة، وقدموا له المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك باستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية وعدد كبير من الطائرات بدون طيار".

وتابع: "وفي محاولة لإطالة أمد هذه المواجهة العسكرية لأطول فترة ممكنة، لا يخفون هدفهم الرئيسي هو دحر روسيا في ساحة المعركة ثم تقطيع أوصالها".

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وفي ما يلي أبرز تصريحات باتروشيف:

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المصدر: وكالات