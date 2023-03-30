مؤمنون يحتشدون أمام دير "بيشيرسكايا لافرا" لمنع وفد كييف من الاستيلاء عليه (فيديو)

احتشد أبناء رعية دير "بيشيرسكايا لافرا" بكييف أمامها ومنعوا لجنة مختصة من دخولها ومعاينتها عقب قرار رسمي بإنهاء عقد الإيجار لأجل غير مسمى ومطالبة الرهبان بالمغادرة.

وبحسب مصادر محلية، قدمت اليوم الخميس لجنة مختصة من إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا" للمعاينة وتحويل المبنى إلى الاستخدام العام بعد إنهاء عقد الإيجار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

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وأفادت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، أمس الأربعاء بأن المئات من أبناء الرعية الأرثوذكسية قدموا للصلاة في دير كييف-بيتشيرسكايا لافرا، الذي تطالب سلطات كييف، الرهبان بمغادرته.

وفي يوم 10 مارس، أرسلت إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا"(مؤسسة رسمية أوكرانية)، رسالة إلى الدير، قالت فيه إنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم في عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

من جانبهم، حاول أعضاء سينودس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية برئاسة المطران أونوفري، مقابلة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لإبلاغه بموقف المؤمنين، لكنه رفض استقبالهم.

المصدر: RT