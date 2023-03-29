مع انتهاء مدة الإنذار بالمغادرة.. مئات المؤمنين يتجمعون في دير كييف بيتشيرسكايا لافرا في أوكرانيا

أفادت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، بأن المئات من أبناء الرعية الأرثوذكسية قدموا للصلاة في دير كييف-بيتشيرسك لافرا، الذي تطالب سلطات كييف، الرهبان بمغادرته.

وقالت الكنيسىة في بيان على قناتها في تيلغرام: "في دير كييف بيتشيرسكايا لافرا، تجمع منذ الصباح مئات المؤمنين من رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية للصلاة".

اليوم تنتهي مدة الإنذار الذي وجهته وزارة الثقافة الأوكرانية إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وطالبت فيه الرهبان بمغادرة دير كييف بيتشيرسكايا لافرا بذريعة فسخ عقد الإيجار من جانب واحد.

من جانبهم، حاول أعضاء سينودس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية برئاسة المطران أونوفري، مقابلة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لإبلاغه بموقف المؤمنين، لكنه رفض استقبالهم.

وفي ذات الوقت، صرح وزير الثقافة ألكسندر تكاتشينكو أنه بمقدور الرهبان البقاء في الدير إذا انتقلوا إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة.

في يوم 10 مارس، أرسلت إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا"(مؤسسة رسمية أوكرانية)، رسالة إلى الدير، قالت فيه إنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم في عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

المصدر: نوفوستي