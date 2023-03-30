مرشح للرئاسة التركية: لا يجب أن نتبع الغرب في فرض عقوبات على روسيا

صرح المرشح للانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان بأنه "يجب ألا نتبع الغرب فيما يخص فرض عقوبات على روسيا"، مشددا على أهمية إجراء الحوار.

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وقال أوغان في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا يجب أن نتصرف كما كان عليه من قبل - كما يفعل الغرب، كذلك سنفعل أيضا. ستكون تركيا والمنطقة أولوية بالنسبة لنا: نعتبر هذه المنطقة وطننا ونعتقد أنه يمكننا حل شؤوننا الداخلية بأنفسنا".

وأضاف: "أما العقوبات، فسأعطي السلام فرصة في البداية. نعتقد أنه يمكننا إيجاد حل من خلال إجراء اجتماعات مع كل من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي. أود أن أقول إنه قبل فرض العقوبات يجب أن نحاول التحدث".

وتم ترشيح أوغان من قبل تحالف "آتا". وسجلت لجنة الانتخابات العليا بتركيا أوغان كأحد 4 مرشحين للرئاسة التركية بعد أن تمكن من جمع 100 ألف توقيع.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سابقا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن أنقرة لن تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا ولن تسمح في الوقت ذاته بانتهاكها. من جهته صرح الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بأن العقوبات التركية ضد روسيا ستكون مضرة بالنسبة لتركيا نفسها.

المصدر: نوفوستي