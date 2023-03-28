استطلاع: 1 من 4 ديمقراطيين يريد أن يترشح بايدن مرة جديدة

أظهر استطلاع جديد لجامعة "مونماوث" أن واحدا فقط من بين كل أربعة ديمقراطيين يريد أن يترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه رئيسا في عام 2024.

ووجد الاستطلاع أن 25٪ من المستطلعين الديمقراطيين قالوا إنهم يريدون أن يترشح بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024، بينما يعتقد 44٪ ممن شملهم الاستطلاع أن على بايدن التنحي وترك شخصا آخر في حزبه يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024.

وقال 30 في المائة من الديمقراطيين المشاركين في الاستطلاع إنهم "ليس لديهم رأي" في هذا الشأن.

هذا وأفاد 74% من الديمقراطيين أن لديهم رأيا إيجابيا عن بايدن، في حين أن 14% ممن شملهم الاستطلاع لديهم رأي غير مؤيد للرئيس.

وعند سؤالهم عمن يودون رؤيته كمرشح ديمقراطي لمنصب الرئيس، قال 13% من المستطلعين أنهم يؤيدون نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما حصل وزير النقل بيت بوتيجيج والسناتور بيرني ساندرز، على 6% لكل منهما.

المصدر: The Hill