استطلاع: 61% من الأمريكيين لا يريدون ترامب رئيسا مرة أخرى

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يريدون إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، رئيسا لأنه يواجه لائحة اتهام محتملة في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 20 إلى 23 مارس، خلال أسبوع توقع فيه الكثيرون، توجيه اتهامات ضد ترامب من قبل المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ فيما يتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

ووجد استطلاع "ماريست"، أن ما يقرب من 61٪ من المشاركين في الاستطلاع لا يريدون أن يصبح ترامب (76 عاما) رئيسا مرة أخرى، مقارنة بـ 38٪ قالوا إنهم يريدون أربع سنوات أخرى من ترامب.

وأظهر الاستطلاع أن 56٪ من البالغين يعتقدون أن عدد التحقيقات الجنائية مع ترامب والتي تشمل قضية براغ وكذلك تحقيق التدخل في الانتخابات في جورجيا، والتحقيقات الفيدرالية في تعامله مع الوثائق السرية وتورطه في هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول، "عادلة"، بينما يعتقد 41٪ أنها "حملة موجهة ضد ترامب".

ووجد الاستطلاع أن 46٪ يعتقدون أن ترامب فعل شيئا غير قانوني، و29٪ يعتقدون أنه فعل شيئا غير أخلاقي لكنه ليس غير قانوني، و23٪ قالوا إنه لم يرتكب أي خطأ.

المصدر: "نيويورك بوست"