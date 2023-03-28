ألمانيا تخطط لزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا إلى 15 مليار يورو

أفادت مجلة "Der Spiegel" بأن ألمانيا تخطط في السنوات المقبلة لزيادة الإنفاق على المساعدة العسكرية لأوكرانيا من 3 مليارات يورو إلى أكثر من 15 مليار يورو.

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وكتبت المجلة أن نائب الوزير بوزارة المالية الألمانية فلوريان تونكار طلب في رسالة سرية من لجنة الميزانية في البرلمان الألماني تخصيص المزيد من الأموال لدعم أوكرانيا. وفقا لهذه الوثيقة تخطط الحكومة الألمانية لتوسيع المساعدة العسكرية لكييف بشكل كبير في السنوات القريبة القادمة. لتحقيق ذلك تحتاج الحكومة إلى موافقة لجنة الميزانية، لكنها، وفقا لـ "Der Spiegel" لن ترفض ذلك. وذكرت المجلة أن برلين خصصت بالفعل 2,2 مليار يورو لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، فضلا عن استبدال أنظمة الأسلحة المنقولة إلى كييف من مستودعات الجيش الألماني.

ومن المتوقع أن يزداد هذا المبلغ العام الجاري بأكثر من مرتين وسيتجاوز 5,4 مليار يورو. وفي الوقت ذاته من المخطط أن تخصص ألمانيا في السنوات القريبة القادمة 8,8 مليار يورو لتنفيذ التزاماتها أمام أوكرانيا.

وأكدت المجلة أن وزارة الدفاع ستكون قادرة على إبرام عقود بهذا المبلغ، مدققة أنه حتى الآن تم تخصيص 1 مليار يورو لهذا الغرض. ونتيجة لذلك فإن المبلغ الإجمالي للمساعدة الألمانية لأوكرانيا سيتجاوز 15 مليار يورو.

المصدر: تاس