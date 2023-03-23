ألمانيا تزود أوكرانيا بحظيرتين للطائرات و500 مسدس خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية تزويد أوكرانيا بحظيرتين مؤقتتين للطائرات، و500 مسدس و5 آلاف قذيفة عيار 150 مم خلال أسبوع.

وجاء في القائمة المحدثة التي تنشر بيانات أسبوعية عن المساعدة العسكرية الألمانية إلى كييف أنه تم تسليم 500 مسدس 5 آلاف قذيفة من عيار 155 ملم وصواريخ لراجمات "مارس-2"، وحظيرتين مؤقتتين للطائرات و25 مولدا كهربائيا.

وأعلنت سلوفاكيا في وقت سابق أنها ستقدم مقاتلاتها من نوع "ميغ 29"، التي تم إخراجها من الخدمة في عام 2022 لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي