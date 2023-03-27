نتنياهو وبن غفير يتفقان على تجميد التعديلات القضائية حتى نهاية يوليو

أفادت مراسلة RT مساء الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اتفقا على تجميد التعديلات القضائية حتى نهاية يوليو المقبل.

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وأضافت أن نتنياهو وبن غفير أنهيا اجتماعهما في الكنيست واتفقا على محاولة تمرير التعديلات القضائية في شهر يوليو أي في الدورة الثانية للكنيست بعد التوافق عليها.

وذكرت إذاعة الجيش، أن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية مقابل إقامة الحرس الوطني.

وأضافت أن نتنياهو وبن غفير وقعا على أن الحكومة ستقرر في غضون أسبوع إنشاء حرس وطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي.

وجاءت التطورات عقب مطالبة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الاصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وكان نتنياهو أنهى صباح الاثنين مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، ليل الأحد / الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء.

المصدر: RT