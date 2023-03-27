بن غفير يدعو إلى مظاهرات رفضا لوقف التشريعات القضائية

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى الخروج في مظاهرات مضادة، رفضا لنية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعلان تجميد تشريعات "الإصلاح القضائي".

وقال بن غفير: "أدعو مؤيدي حزب الليكود والحزب الحاكم والصهيونية الدينية إلى الخروج في مظاهرات مضادة في شوارع اسرائيل".

وفي السياق، قالت منظمة مشجعي فريق بيتار القدس "لا فاميليا" اليمينية المتطرفة: "حتى اليوم بقينا صامتين، لن نتخلى عن البلاد، اليوم الساعة 20:00 سنخرج عند مفرق كابلان تل أبيب".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أبلغ نتنياهو بموافقته على وقف التغييرات بالتشريعات القضائية مؤقتا، ولكن بن غفير هدد بحل الحكومة إذا حصل ذلك.

المصدر: RT