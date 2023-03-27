مسؤول: بولندا لا تنوي نقل كل مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" لأوكرانيا في آن واحد

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي بافل يابلونسكي أن بلاده لا تنوي نقل جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" لأوكرانيا في وقت واحد، مضيفا أن المعلومات الأكثر دقة بهذا الشأن لا تزال سرية.

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وقال يابلونسكي لإذاعة "RMF"، اليوم الاثنين: "أعتقد أننا لن ننقل كل المقاتلات. بالتأكيد ليس دفعة واحدة".

وأضاف أن عملية نقل المقاتلات تتم بشكل سري، موضحا: "لا يمكنني القول بدقة كيف تتم هذه العملية. تفضل وزارة الدفاع حتى الآن إبقاء الأمر سرا". وتابع أن المعلومات حول نقل المقاتلات سيتم نشرها قريبا.

وتملك بولندا في الوقت الراهن 28 مقاتلة من طراز "ميغ-29" مرابطة في القاعدة العسكرية في مدينة مالبورك. وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا في 16 مارس الجاري أن أوكرانيا ستحصل على أول 4 مقاتلات من طراز "ميغ-29" في الأيام القريبة القادمة. وأضاف أن المقاتلات المتبقية تخضع حاليا للصيانة وسيتم تجهيزها ونقلها لأوكرانيا لاحقا.

المصدر: تاس