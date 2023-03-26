كتبت،سييل نورييفا إسماعيلوفا في صحيفة "ستار غازيت" التركية أن بولندا تتطلع لاقتطاع لقمة سائغة من أراضي أوكرانيا بعد سقوط نظام كييف، وفقدانه السيطرة على البلاد.

وبحسب قولها، فإن بولندا تعتزم تنوي تناول "قطعة سائغة" من أراضي اوكرانيا عندما تنهار أوكرانيا.

وأضافت في مقالها: "كما ترون، لا أحد يهتم بمصير الشعب الأوكراني! وعملية "البطولات" الوهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ستؤتي أكلها في الوقت الحالي فقط."

المصدر: RT