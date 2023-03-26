فوتشيتش: المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تبدأ في يونيو

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم الأحد في مقابلة مع قناة Pink TV، عن اعتقاده بأن المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تبدأ في يونيو.

وقال فوتشيتش: "أوكرانيا غير قادرة على تحقيق النصر بسهولة بالمعنى العسكري، أو بالأحرى يكاد يكون ذلك من المستحيل. لكني اعتقد أن أوكرانيا ستحصل على تقدم كبير في يونيو على طريقها الأوروبي. أعتقد أنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن البدء الفوري للمفاوضات مع إمكانية دخول مبكر وغير دوري إلى الاتحاد الأوروبي".

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وأضاف الرئيس الصربي: "لقد بدأ التنافس والسباق حول من سيكون رئيس الناتو. الأمريكيون يشكلون كتلة داخل أوروبا تضم بولندا ودول البلطيق بالإضافة إلى أوكرانيا. وعند جمع هذه البلدان الخمسة مع بعضها، تحصل على دولة أكبر من فرنسا من حيث عدد السكان وتقترب من ألمانيا. إذا أضفنا رومانيا هنا فسنحصل على أقوى سداسي في أوروبا. في أوروبا نفسها، كل شيء يتجه نحو تغيير في الخريطة السياسية، مهمتنا هي مراقبة ذلك. هذا سيغير طبعا دينامية علاقاتنا مع أوروبا، وآمل بطريقة إيجابية. بالطبع، سيكون هناك دائما عامل مقيد بالنسبة لنا - العقوبات ضد روسيا، وكذلك موضوع كوسوفو وميتوهيا".

ويشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي منحوا في يونيو 2022، وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لكل مولدوفا وأوكرانيا.

المصدر: تاس