"إلى أين يتجه العالم".. فوتشيتش يعرب عن قلقه من قرار الجنائية الدولية ضد بوتين

أعرب الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، عن قلقه من عواقب قرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن قرار "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا.

وتلقى فوتشيتش الأنباء عن قرار الجنائية الدولية خلال زيارته البلدات والشركات في منطقة سريم شمالي بلغراد يوم الجمعة، وطلب من الصحفيين منحه الوقت لتوضيح التفاصيل وصياغة الرد، ثم قرأ بصوت عال مقتطفات من قرار المحكمة في لاهاي.

وقال فوتشيتش للصحافيين: "إلى أين يتجه هذا العالم.. الشيء الرئيسي هو أننا لا نتبعه".

وأضاف: "ما إذا كان هذا قد تم الإعلان عنه قبل زيارة شي جين بينغ، ولكن سيكون من الحماقة المشاركة في نظريات المؤامرة المختلفة الآن"، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المواجهة الدولية.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر": "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة".

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

المصدر: نوفوستي + RT