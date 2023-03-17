سلوتسكي: على الجنائية الدولية إصدار قرار باعتقال زيلينسكي ورعاته الغربيين كمجرمي حرب

صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس الشؤون الدولية بمجلس الدوما، بأنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال لفلاديمير زيلينسكي وعصابته ورعاتهم الغربيين، فهم مجرمو حرب حقيقيون.

وكتب سلوتسكي على قناته في "تيليغرام": "من الجدير بالمحكمة الجنائية الدولية أن تصدر أوامر الاعتقال بحق زيلينسكي وعصابته وداعميهم الغربيين، إنهم مجرمو حرب حقيقيون".

ووفقا له، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية باطل وغير مقبول من الناحية القانونية بالنسبة للجانب الروسي، وهو قرار "لا قيمة له" محسوب على أثر الدعاية في الغرب.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر": "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة".

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

المصدر: نوفوستي + RT