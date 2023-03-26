نيودلهي تستدعي السفير الكندي احتجاجا على الخطاب المعادي للهند في بلاده

استدعت وزارة الخارجية الهندية السفير الكندي لدى نيودلهي، احتجاجا على الخطاب المعادي للهند في كندا.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها أعربت للسفير الكندي عن قلقها إزاء تصرفات العناصر الانفصالية والمتطرفة بحق البعثة الدبلوماسية والقنصليات الهندية في كندا الأسبوع الجاري.

ولفت البيان إلى أن حكومة الهند طالبت السفير بتوضيح كيف سمحت الحكومة الكندية، بتواجد هذه العناصر الانفصالية المتطرفة على أراضيها، وممارسة نشاطاتها واحتجاجاتها بتلك الأريحية، وتم تذكير السفير بالتزامات بلاده بموجب اتفاقية فيينا.

وأضاف البيان، أن الحكومة الهندية طلبت من الحكومة الكندية، اعتقال ومحاكمة جميع الافراد المتورطين في الأعمال المعادية للهند على أراضيها.

ونوه البيان، بأن الهند تتوقع من كندا أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة الدبلوماسيين الهنود وأمن المباني الدبلوماسية التابعة لها، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم.

المصدر: نوفوستي