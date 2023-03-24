غضب في كندا بعد منع شاب من الصلاة في محطة للقطارات (فيديو)

أثار منع أمن محطة للقطار في كندا شابا مسلما من أداء الصلاة بحجة أن صلاته تزعج المسافرين في المحطة، غضبا واسعا في كندا تحول إلى قضية شغلت الرأي العام.

وأفادت وسائل إعلام بأن العامل المسلم ويدعى أحمد كان يصلي في محطة قطار تقع في مدينة أوتاوا الكندية، ثم تدخل رجل أمن لمنعه، وطلب منه ألا يصلي في المحطة.

ووثقت عدسات المتواجدين بالمحطة ما حدث، حيث سجلت لحظة منع أحمد من ممارسة حقه في الصلاة، ونشر أحد مصور الفيديو هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام كندية إن شركة "فيا رايل" اعتذرت، وقالت إنها تحقق بعد انتشار مقطع فيديو لموظف يقول لرجل مسلم ألا يصلي في أحد المحطات في أوتاوا.

وأفادت "Via Rail" بأنها تعتذر دون تحفظ للرجل وللمجتمع المسلم بأسره، مؤكدة أنها أخذت ما حدث "على محمل الجد".

هذا وقال أحمد الذي طلب عدم ذكر اسمه الأخير، إن أحد الحراس أخبره أنه غير مسموح له بالصلاة هناك وإنه ينبغي أن يصلي في الخارج.

وأضاف أن الموقف الذي حصل معه جعله يشعر بالصدمة والإحراج والاشمئزاز.

وأخبر أحمد قناة CTV News أنه كان ينتظر العودة إلى منزله في تورونتو بالحافلة يوم الاثنين عندما تأخرت حافلته بضع ساعات.

وصرح أحمد بأن ركابا آخرين في المحطة تقدموا إليه وقالوا إنه كان يجب أن يُسمح له بممارسة شعائره الدينية كما يشاء.

المصدر: وسائل إعلام كندية