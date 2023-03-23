تركيا تتضامن مع باكستان عقب الزلزال

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تضامن بلاده مع باكستان على خلفية الزلزال الذي ضرب منطقة هندوكوش الأفغانية وأثر في باكستان.

وفي اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف ووزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري، قدم تشاووش أوغلو تعازيه، معربا عن تضامنه مع باكستان.

بدورهما عبر شريف وزرداري عن شكرهما للوزير التركي.

وفي سياق متصل، أكد تشاووش أوغلو في تغريدة نشرها بالإنجليزية، تضامن بلاده الكامل مع باكستان وأفغانستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان والهند التي أثر فيها الزلزال.

وأضاف: "أفكارنا ودعواتنا مع المتضررين (من الزلزال)". كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا الذي فقدوا أرواحهم في باكستان وأفغانستان.

وضرب زلزال منطقة هندوكوش الأفغانية 21 مارس بلغت شدته 6.5 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان باكستان والهند ودول آسيا الوسطى بشكل قوي.

المصدر: "الأناضول"